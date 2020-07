Scomparsa in Belgio 29enne di Favara, avviate le ricerche

Mistero a Liegi, in Belgio. Una giovane di Favara, Vanessa Licata, di 29 anni, è scomparsa lo scorso mercoledì 1 luglio. Di lei non si hanno più notizie tranne che per la sua auto ritrovata, dopo un incidente, giovedì 2 luglio, alle 6,40, in Boulevard de l’Ouest à Villeneuve-d’Ascq en France.

La polizia federale belga ha avviato le ricerche e ha diffuso un messaggio per rintracciare la ragazza: "Vanessa è alta 1,55 metri ed è di corporatura minuta. Ha i cappelli lunghi e gli occhi castani. Questa persona ha bisogno di cure mediche".

La ragazza, originaria di Favara, ha giocato nella squadra femminile dello Standard Liegi. "Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni - scrive la polizia federale belga - può chiamare il numero: 00 32 2 554 44 88".

