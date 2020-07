Menfi, in fumo dieci ettari di terreno incolto: accertamenti in corso

Dieci ettari di terreno incolto sono andati a fuoco a Porto Palo di Menfi. Nella località balneare menfitana sono intervenute le squadre antincendio da Santa Margherita Belice e la situazione è sempre stata tenuta sotto controllo. Sono in corso accertamenti per stabilire la natura dell’incendio che questa volta, per fortuna, ha risparmiato aree boschive.

I distaccamenti Forestale di Santa Margherita Belice e di Sambuca, intanto, sono impegnati in un’attività preventiva e di controllo e anche nel vigilare in tutto il territorio belicino affinché i proprietari dei terreni provvedano alla pulizia degli stessi.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

