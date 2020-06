Incendi a Favara, nella notte danneggiate due auto dalle fiamme

Due auto sono state date alle fiamme nella notte a Favara. Tra i proprietari, un artigiano e un operaio, non sembrerebbe esserci alcuna correlazione e nemmeno le zone dei roghi, abbastanza distanti l'una dall'altra.

In via Soldato Sciumè e in via Calosso sono entrati immediatamente in azione i vigili del fuoco che, già nella notte, si sono attivati per i primi rilievi. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause dei roghi sentendo anche le prime testimonianze. In corso anche la quantificazione dei danni in considerazione anche del fatto che i due non sono coperti da polizza assicurativa.

