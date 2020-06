Paziente morto all'ospedale di Agrigento, in appello la causa di risarcimento

Finisce in appello la causa di risarcimento per un paziente morto all'ospedale di Agrigento. Dopo il rigetto della domanda nel giudizio di primo grado davanti ai giudici del tribunale di Agrigento, la questione è stata riproposta in appello.

È stato chiesto infatti un risarcimento di oltre 840mila euro per la perforazione di un'arteria coronarica che portato al decesso del paziente nel 2011.

Il tribunale di Agrigento, alla fine dello scorso gennaio, «accertata l’insussistenza di un rapporto causa-effetto tra le conseguenze lesive lamentate e una condotta inadempiente - commissiva o omissiva - posta in essere dai sanitari» ha rigettato la domanda risarcitoria. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 18 settembre al tribunale di Palermo.

