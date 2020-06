Paura finita nella Valle dei Templi, è il primo parco archeologico Covid-free

Passa la paura del coronavirus nella Valle dei Templi. È stato ufficialmente dichiarato il primo parco archeologico Covid-free secondo la certificazione rilasciata da GAe Engineering, ente esterno specialista di Safety Management.

Il documento, come riporta l'articolo di Antonella Filippi sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, certifica che le misure di prevenzione e protezione sono in regola con gli standard imposti nello svolgimento delle attività, l'organizzazione del lavoro, nel layout degli ambienti, nei percorsi in entrata ed uscita dei turisti e i dispositivi di protezione.

Una notizia accolta con entusiasmo dai visitatori: sono state infatti 8mila le presenze a giugno dopo la fase gratuita proposta dalla Regione.

