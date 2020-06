Finto poliziotto in bicicletta ad Agrigento, arrestato per furto

Si fingeva poliziotto per derubare le proprie vittime. Si tratta di un 36enne, in libertà vigilata, arrestato ieri dalla polizia di Agrigento. L'uomo, nel Villaggio Mosè, a bordo di una bicicletta elettrica di colore nero, si affiancava agli automobilisti, si qualificava come poliziotto e chiedeva i documenti. Quando la vittima glieli porgeva, si impossessava di tutto il portafogli e fuggiva via.

Lo scorso 24 giugno la vittima non gli ha dato i documenti, insospettito, dicendo che lo avrebbe fatto in caserma. Il ladro è fuggito, ma i carabinieri, avvisati, lo hanno localizzato. A bloccarlo è stata una pattuglia della squadra mobile. Adesso è in carcere.

© Riproduzione riservata