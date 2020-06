Incendio in un magazzino ad Agrigento, ancora fiamme in via Unità d'Italia

Continua la paura in via Unità d'Italia nel quartiere Fontanelle ad Agrigento. Il magazzino devastato da un terribile incendio divampato lunedì sera e durato per 45 ore, è andato di nuovo in fiamme la scorsa notte.

Denso fumo si è sollevato dal magazzino intorno all'1.42. Sul posto sono intervenuti ancora una volta i vigili del fuoco con i carabinieri del nucleo Radiomobile. L’area infatti è stata sottoposta a sequestro. Intanto sembrerebbe conclusa l'odissea delle 23 famiglie sgomberate

“Mi dicono che è stata raggiunta un’intesa - dice il sindaco Lillo Firetto -. Chi era già in affitto, troverà altre abitazioni. Chi ha una seconda casa, si è già spostato nella seconda abitazione e per i casi dei proprietari degli appartamenti, ma mi risulta dovrebbero essere pochi, di mancanza di una seconda abitazione e di difficoltà economica - avverte il primo cittadino -, il Comune li aiuterà con contributi per l’affitto. Dovranno naturalmente essere casi documentabili di conclamato stato di bisogno».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE