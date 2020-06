Incendio in un magazzino ad Agrigento, la perizia fugherà i dubbi

Servirà la perizia dei vigili del fuoco per capire le cause dell'incendio che ha devastato un magazzino di 500 metri quadrati e lo sgombero di 23 famiglie in via Unità d’Italia a Fontanelle.

Servirà dunque del tempo, tanto ai militari dell’Arma quanto alla Procura della Repubblica di Agrigento, per capire cosa effettivamente, la tarda serata di lunedì, ha innescato lo spaventoso rogo nel garage.Soltanto quando le cause saranno delineate, si potrà chiedere il dissequestro dell’area e dunque si potranno fare le verifiche tecniche per stabilire il tipo di danni prima e i necessari interventi di ripristino dopo.

