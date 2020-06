Tragedia ad Agrigento. Un incendio è divampato in via San Girolamo, nel centro storico di Agrigento. Le fiamme hanno distrutto un appartamento di un'anziana di 93 anni. Per la donna, che viveva da sola, non c'è stato nulla da fare: il suo corpo, ormai carbonizzato, è stato rinvenuto dai pompieri intervenuti sul posto.

Presenti anche diverse volanti della polizia. Indagini in corso per ricostruire la natura del rogo.

