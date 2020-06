Canicattì, fisioterapista additato come untore del Covid

Da quando l’Asp di Agrigento aveva diramato il dato statistico di un nuovo caso di positività a Canicattì al test per il Covid-19 il suo nome aveva iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza venendo indicato come il professionista asintomatico che svolgeva attività in una struttura fuori città.

Stanco di vedersi indicato sui social e tramite WhatsApp come il nuovo paziente affetto da Coronavirus un fisioterapista di Canicattì si è rivolto alla Polizia postale preannunciando l’intenzione di costituirsi parte civile per chiedere i relativi danni agli autori di questo tam-tam mediatico.

