Stalker con la complicità del padre: trentenne rischia il processo ad Agrigento

Irruzioni in casa, aggressioni e persino pietrate ma non solo: la rappresaglia, per una relazione coniugale ormai alla deriva, sarebbe proseguita tagliando le ruote dell’auto ad u n’amica del marito e pedinandola. Una trentenne - Concetta Ilaria Marchica - rischia il rinvio a giudizio per stalking e danneggiamento. Il padre Angelo, 54 anni, che in una circostanza l’avrebbe spalleggiata in un’aggressione contro l’ex genero, figura nella lista degli imputati.

Padre e figlia, che hanno nominato come difensori gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica. Gli accusati compariranno davanti al gup Francesco Provenzano il 16 luglio. Gli episodi al centro del processo risalgono a partire dall’estate 2016. La donna avrebbe ripetutamente minacciato ed esercitato violenza nei confronti del marito, con cui in seguito si è separata e di una sua amica. Il 31 luglio 2016 l’episodio più grave: insieme al padre si introduce nell’alloggio dell’uomo, distrugge vasi, parquet, porta di ingresso e una porta della camera da letto e aggredendo l’’uomo. E ancora, nelle settimane successive, ripetute telefonate e messaggi di insulti all’ex marito etichettato come «vigliacco» e «fallito».

