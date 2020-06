Agrigento, nasconde tra le mascherine marijuana e hashish: denunciato

Un 21enne del Gambia è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per possesso di sostanze stupefacenti. Per nascondere la droga aveva pensato ad un posto particolare: le mascherine.

Gli agenti, nel corso di controlli alla stazione, hanno notato che il giovane, alla vista della polizia, è salito su di un treno in direzione Palermo. A quel punto gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di 15 involucri in carta di alluminio contenenti hashish e 2 in cellophane contenenti marijuana nascosti all'interno di una confezione di mascherine chirurgiche.

La droga è stata sequestrata così come i soldi trovati in possesso all'uomo, circa 623 euro. Posto sotto sequestro anche lo smartphone all'interno del quale sono state trovate foto di diversi tipi di stupefacenti e chat in cui si desumeva l'attività di spaccio.

