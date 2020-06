Un mitra trovato sotterrato in campagna tra Favara e Castrofilippo

Un fucile mitragliatore Kalashnikov AK47 è stato trovato dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento in campagna fra Favara e Castrofilippo. A far scattare le ricerche, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la segnalazione di un uomo che raccontava di movimenti sospetti.

Le ricerche degli agenti hanno dato i loro frutti e così, insieme alla Scientifica e con l’ausilio dei cani molecolari, con attrezzature sofisticate, è stato trovato un sacco nero di plastica con all’interno l’arma da guerra. La Scientifica sta già eseguendo gli accertamenti per estrapolare eventuali tracce di Dna, risalendo dunque all’identità di chi lo ha utilizzato.

