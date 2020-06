Movida, la polizia di Agrigento passa a setaccio i locali notturni

Occhi puntati sulla movida agrigentina per scongiurare assembramenti e assicurare il rispetto delle leggi. Sono in corso, in questi giorni, i controlli della polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento: nel fine settimana sono stati controllati 10 locali uno dei quali è stato sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni anticovid.

Numerosi i controlli su tutto il territorio provinciale: Agrigento, Cianciana, Calamonaci, Sant’Angelo Muxaro, Cattolica Eraclea, Montallegro, Bivona Santo Stefano Quisquina, Cianciana, Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Lucca Sicula, Castrofilippo, Favara, Sambuca di Sicilia, Menfi, Santa Margherita Belice, Montevago.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE