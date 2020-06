Trafficanti di droga fermati ad Agrigento: nel camion avevano 2 chili e mezzo di cocaina

Due trafficanti che, percorrendo la SS 115 con il loro camion, trasportavano due chili e mezzo di cocaina sono stati fermati dai carabinieri di Realmonte e arrestati. I militari li hanno fermati a poca distanza dalla Scala dei Turchi.

Al momento della verifica dei documenti all'interno del grosso camion che trasportava animali vivi, gli occupanti hanno mostrato agitazione e così i carabinieri hanno perquisito il mezzo. All’interno di alcune intercapedini realizzate nell’abitacolo del veicolo c’erano degli strani involucri contenenti cocaina. In totale trovata sostanza stupefacente per un peso complessivo di due chili e mezzo. La cocaina, da verifiche in laboratorio, è risultata di ottima qualità.

Autista e passeggero sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Agrigento, rinchiusi presso il carcere di contrada Petrusa. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente trovata sarà adesso analizzata più compiutamente per stabilirne il livello di purezza e la impressionante quantità di dosi ricavabili, certamente non inferiore alle 10 mila unità. Da una prima stima, il valore di mercato dello stupefacente sequestrato sarebbe stato superiore a 500 mila euro.

© Riproduzione riservata