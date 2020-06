Gli uomini della polizia di Stato di Agrigento, hanno individuato gli autori di un violento pestaggio avvenuto in via Atenea, nel centro cittadino, ai danni di un 50enne.

Dopo aver visionato minuziosamente un video, divenuto virale sui social network dell’aggressione ai danni del malcapitato, hanno denunciato padre e figlio. I due sono stati deferiti in stato di libertà dagli uomini dell’Upgsp per lesioni personali aggravate in concorso.

