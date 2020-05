Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: arrivano in 86

Un gruppo di 86 migrati è sbarcato a Lampedusa, dopo essere stato intercettato dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. Il gruppo, partito da Zuwara, è composto da 77 persone scappate dal Bangladesh, 2 dall’Egitto e 7 dal Marocco.

L’hotspot di Lampedusa dopo il trasferimento di stamattina degli ultimi 40 tunisini presenti, era rimasto vuoto. E’ nella struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola che andranno gli ultimi 86 arrivati. In acque internazionali sono state segnalate, nel frattempo, altre due imbarcazioni con circa 48 e 30 migranti a bordo.

L'ingresso nelle acque territoriali italiane è previsto per la serata. Sempre in serata arriveranno a Porto Empedocle i 40 tunisini imbarcati stamattina sul traghetto di linea. Venti andranno in una struttura d’accoglienza di Enna, altrettanti in un’altra struttura di Palermo.

