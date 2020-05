Migranti, fermati due scafisti ad Agrigento

Due scafisti sono stati fermati questa mattina ad Agrigento. Si tratta di due tunisini di 23 e 21 anni intercettati dalla Squadra Mobile di Agrigento per favoreggiamento della immigrazione clandestina e tentata estorsione a un altro tunisino che non era riuscito a pagare per intero il costo della traversata in Sicilia.

I due sono stati ritenuti responsabili dell'ingresso in Italia, a Lampedusa, di 51 immigrati a bordo di un barcone. Gli scafisti, che si trovavano al centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana, erano stati già segnalati per atteggiamenti violenti verso altri connazionali nel periodo in cui stavano trascorrendo la quarantena a bordo della motonave Moby Zazà.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli.

