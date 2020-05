Incendi nell'Agrigentino, fiamme nella notte a Licata e Canicattì

Sono con tutta probabilità di origine dolosa gli incendi divampati nella notte tra mercoledì e ieri a Licata e a Canicattì.

Due i roghi scoppiati a Licata a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro, in via Giovanni da Verrazzano e l’altro in via Torquato Tasso. Nel primo caso le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzanotte mandando a fuoco una Fiat Doblò. Nel secondo caso, un quarto d'ora dopo, l'incendio ha distrutto un Alfa Romeo 147. Entrambi gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sui tre episodi indagano i carabinieri.

