La nave quarantena con 121 migranti a bordo resta al largo di Lampedusa

La "Moby Zazà", la nave quarantena predisposta dal Governo per fare fronte alla doppia emergenza: immigrazione e Covid-19, resta, almeno per il momento, al largo di Lampedusa.

La nave, che avrebbe dovuto far rientro in rada a Porto Empedocle, è in attesa di ordini da parte del ministero dell'Interno. A bordo ha i 68 migranti, fra cui 26 donne e 2 bambini, sbarcati nel primo pomeriggio di sabato a Cala Madonna e, in una area diversa, un altro gruppo di 53 "caricati" - sulla banchina di Porto Empedocle - nella tarda serata di venerdì.

