I test erano negativi, nessun focolaio all'ospedale San Giovanni di Dio

All'ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento, ma anche nelle realtà di Palma di Montechiaro, Raffadali, Aragona e Santa Elisabetta, s'è tirato un sospiro di sollievo. I 4 tamponi che, in primissima battuta erano risultati positivi, sono negativi. La validazione diagnostica è stata completata e sono tutti negativi i test effettuati sui 929 dipendenti dell'ospedale di Agrigento.

A renderlo noto, ieri sera tardi, è stata l'Asp: «A seguito del completamento delle procedure di validazione diagnostica sui 4 tamponi rinofaringei riscontrati inizialmente come positivi e riferiti al personale operante

al presidio ospedaliero ‘San Giovanni di Dio' di Agrigento, agli stessi esiti - hanno scritto - è stato definitivamente attribuito un risultato negativo. Ne consegue che di tutti i 929 operatori sanitari

dell'ospedale di Agrigento sin qui testati come da protocolli di sorveglianza, nessuno di essi sia da

considerarsi come positivo e infetto da virus Sars- CoV-2».

I contagiati agrigentini, complessivamente: da quando è scoppiata la pandemia, sono dunque 127 e non 131.

