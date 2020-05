Ravanusa, scoperte e sequestrate due aree adibite a deposito di rifiuti: una denuncia

Due discariche di rifiuti sono state sequestrate a Ravanusa dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, coadiuvati da personale della locale Stazione.

Si tratta di due aree esterne di una società esercente attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Le aree, di 500 e 1000 mq, erano state adibite a deposito incontrollato di rifiuti quali rottami ferrosi e non, plastica da trattare, plastiche imballate e vetro.

Il legale rappresentante è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti nonché riscontrate difformità alle prescrizioni tecniche contenute negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti regionali e provinciali

Il valore complessivo ammonta a circa 200 mila euro.

