Agrigento, parte il monitoraggio di ponti e cavalcavia

Sono sei le prime consulenze assegnate per realizzare il monitoraggio dei ponti dell'Agrigentino. In fase di affidamento altri 18 incarichi ad altrettanti professionisti, che dovranno appunto effettuare i monitoraggi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture. Ad essere monitorati saranno tutti i ponti e i cavalcavia.

La copertura finanziaria, per circa 180 incarichi da affidare a liberi professionisti, è stata garantita dalle risorse

stanziate dal Governo Musumeci che ammontano a cinque milioni di euro.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE