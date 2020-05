Ravanusa, offende i carabinieri per strada: il sindaco dispone il Tso

Dopo il Tso disposto per il quarantenne che andava in giro ad insultare i carabinieri e ad invitare la gente ad uscire di casa perchè - secondo lui - non ci sarebbe nessuna pandemia in atto, il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo spiega: "A malincuore ho dovuto disporre il trattamento per i segnali pregressi di instabilità mentale che l'uomo aveva manifestato. In precedenti occasioni, infatti, si era reso protagonista di azioni che hanno messo in allarme la comunità ravanusana e si era scagliato contro un carabiniere che lo aveva fermato in un posto di controllo e lui aveva bruciato la carta di identità".

Replica l'avvocato Lillo Massimiliano Musso per la famiglia del ragazzo: "Sono stati violati gli articoli 21 e 32 della Costituzione, gli articoli 33 e 34 della Legge 833 del 1978. In particolare, è stato disposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio per iniziativa diretta di un sindaco per una manifestazione non autorizzata condotta con un megafono per le strade del paese. Un'aberrazione giuridica che non resterà priva di seguito. Non sussistevano i requisiti di legge per il TSO e gli atti già acquisiti difettano di motivazione. La questione sarà oggetto di interrogazione parlamentare". La famiglia ha comunicato di avere già dato mandato per l'annullamento del TSO e per le denunce penali.

© Riproduzione riservata