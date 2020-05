Coronavirus, gli agrigentini bloccati a Buenos Aires sono tornati a casa

C'è anche una famiglia agrigentina tra i 200 italiani rimasti bloccati in Argentina da un mese e mezzo e ora tornati in Italia. Sono finalmente a casa Anna Vaccaro Notte, madre dell'avvocato Giuseppe Scozzari, così come la cugina incinta insieme al marito e ai loro 2 figli.

«Ringrazio Leoluca Orlando e la stampa che ha sollevato il caso - spiega Scozzari - è stata messa la parola fine a una vicenda molto sgradevole». Da circa un mese e mezzo gli italiani non riuscivano a rientrare dalla capitale argentina perché molti voli erano stati cancellati e quei pochi messi a disposizione da Alitalia avevano pochissimi posti disponibili e costavano mediamente attorno ai duemila euro, vale a dire sette volte il prezzo originario. Il caso si è risolto con l'intervento del consolato che ha mediato per l'acquisto dei biglietti, pagati 1.200 euro ciascuno, attraverso un prestito visto che i canali bancari italiani non sono del tutto sfruttabili in Sudamerica.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola - di Gerlando Cardinale

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE