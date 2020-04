Impianto saturo a Sciacca, salta la raccolta dell'umido

Oggi niente raccolta dei rifiuti a Sciacca. L'impianto di compostaggio di contrada Santa Maria non può ricevere la frazione umida che resterà nelle case dei saccensi. La frazione umida già sabato 25 aprile è rimasta sui camion delle ditte che svolgono il servizio di raccolta.

Lunedì scorso si è proceduto alla raccolta, ma oggi niente da fare. Quello di contrada Santa Maria è l'impianto, gestito dalla Sogeir Gis, per il quale è stato avviato l'iter per l'ampliamento seguito dalla Srr rifiuti con a capo Enzo Greco Lucchina. «Sia per quest'impianto che per la discarica di contrada Salinella Saraceno - dice il presidente della Srr, Enzo Greco Lucchina - si è in attesa dei pareri ambientali da parte della Regione».

La recente ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore regionale all'Energia, Alberto Pierobon, in materia di ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza Covid-19, consente di accelerare i lavori di ampliamento della discarica Salinella - Saraceno e del centro di compostaggio di Sciacca. «I nostri due impianti sono in attesa della verifica di ottemperanza - dice Greco Lucchina - del progetto esecutivo». Per il centro di compostaggio si è in attesa dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

