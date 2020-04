Ribera, stop uscite in ordine alfabetico

«Mi hanno dato anche del Duce per questo provvedimento, ma a mio parere era necessario farlo». Carmelo Pace, sindaco di Ribera, ha previsto, per 15 giorni, che suoi concittadini potessero uscire per fare la spesa non soltanto uno per famiglia, ma anche una volta alla settimana, in ordine alfabetico.

Il provvedimento, da oggi, non è più in vigore. Pace nei suoi messaggi lo ha detto più volte di limitare le uscite per la spesa, aggiungendo di aver saputo che c'era gente al supermercato solo per acquistare 100 grammi di prosciutto.

Poi ha deciso la linea dura, quella dell'ordinanza che ha fatto tanto discutere e che da oggi, però, non è più in vigore. Il sindaco di Ribera, comunque, resta vigile e nelle giornate particolari, quelle a più alto rischio di assembramenti, magari nelle case al mare o in campagna, come pasquetta, il 25 aprile e, tra pochi giorni, il primo maggio, lui fa sempre un giro anche dei posti di blocco istituiti dalle forze dell'ordine in diverse zone della città.

