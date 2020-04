Sciacca, sono partiti i primi cani adottati al Nord

Il Coronavirus non blocca le adozioni dei randagi. Ieri tre cani dell'associazione Balzoo sono partiti per il nord Italia. Il servizio è garantito da Taxi Pet, il trasporto animali domestici che assicura, anche in questi giorni così difficili, l'arrivo dei cani presso le famiglie che li hanno adottati. Altri quattro cani partiranno la prossima settimana.

«Il nostro servizio - dice Carmelo Carpentieri, alla guida del mezzo che trasporta i cani - consiste solo nel fare arrivare i cani nelle famiglie che li hanno adottati». «I nostri vanno a Milano, in provincia di Verona ed a Salsomaggiore - dice Adriana Moltalbano, di Balzoo - dove risiedono famiglie che li aspettano da oltre un mese. Sono persone che amano gli animali e che hanno voluto adottare questi che sono vittime di abbandoni. Questi sono tutti animali vittime di abbandoni. Fino a domenica scorsa abbiamo raccolto due cuccioli nell'immondizia».

