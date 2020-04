Manutenzione delle scuole ad Agrigento, affidati i lavori

Sono stati appaltati alla ditta Ciselt group Srl con sede a Mascalucia, nel Catanese, i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio di Agrigento.

Come spiega Paolo Picone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, la gara è stata gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero consorzio con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Mentre i lavori dovranno essere effettuati in 365 giorni consecutivi e continui dalla data di consegna.

