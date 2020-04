Agrigento, tutti negativi gli ultimi 43 tamponi eseguiti

Di esiti di tamponi ne sono arrivati, in 24 ore, un pò pochi a dire il vero: appena 43. Sono, però, per fortuna, risultati essere tutti negativi. E per il terzo giorno consecutivo, Agrigento e provincia sono rimaste ferme - cristallizzate - per quanto riguarda il numero dei contagi: erano e restano, appunto, stando al bollettino diramato dall'Asp 112. Fermo anche il dato - 129 «attualmente positivi», che la Regione ha diramato all'unità di crisi nazionale.

Anche Raffadali, nelle ultime ore, ha avuto un guarito. Mentre un secondo cittadino risulta esserlo invece al 90%: il primo tampone, al quale è stato sottoposto, è stato negativo e adesso si aspetta l'esito del secondo test per dichiarare la guarigione.

A Raffadali si è però tirato un sospiro di sollievo quando è arrivato l'esito - negativo - per un raffadalese che preoccupava un pò tutti, sindaco Silvio Cuffaro in testa, poiché ricoverato in una clinica di Palermo dove sono risultati tutti positivi.

