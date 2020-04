Tentato stupro in spiaggia a Sciacca, alla sbarra 39enne romeno

La sospensione delle udienze ha fatto slittare al Tribunale di Sciacca anche il processo che vede alla sbarra Vasile Bacau, di 39 anni, il romeno accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane sulla spiaggia saccense dello Stazzone. L'udienza è fissata proprio per l'esame dell'imputato che, tra l'altro, è sottoposto al divieto di dimora a Sciacca.

Il romeno, difeso dall'avvocato Mauro Butera, è accusato di avere tentato la violenza sessuale sulla spiaggia dello Stazzone e di avere colpito con un calcio al mento procurandole perdita di sangue una giovane che, assieme a un'amica, si trovava sulla spiaggia, a tarda ora.

Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri il romeno, dopo avere avvicinato le ragazze, in piena notte, sulla spiaggia, esclamando, più volte: «Polizia, polizia», approfittando della mancanza di illuminazione e di eventuali testimoni, si sarebbe abbassato i pantaloni e, prendendo per la testa una delle giovani, avrebbe cercato di baciarla. In sede di convalida dell'arresto Vasile Bacau ha ammesso di essere stato su quella spiaggia, ma di avere soltanto filmato («Per divertirsi», avrebbe detto) le due ragazze, respingendo l'accusa di tentata violenza sessuale.

