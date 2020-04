Crollo di calcinacci al liceo Empedocle di Agrigento

Crollo di calcinacci sia all'ingresso del liceo classico Empedocle che, in un'abitazione, in via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Nella residenza, solo tanta paura e, per fortuna, nessun ferito. Ad accorrere, ieri mattina, da un capo all'altro della città sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

