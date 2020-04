Sciacca, operativa all'ospedale l'area triage

È già operativa all'ospedale di Sciacca l'area triage che funge da zona filtro al fine di esaminare i pazienti per verificare l'eventuale contagio Covid prima dell'ingresso nella struttura ospedaliera. Questo spazio servirà per una prima presa in carico di pazienti per accertamenti così da evitare rischi di contagio con utenti già ricoverati o all'interno della struttura in attesa di controlli.

Già dotata di strumenti quali monitor, ventilatori polmonari, lettini, dispositivi di protezione individuale e tutte le strumentazioni idonee, che continueranno ad arrivare affinché la struttura possa sempre essere operativa al 100%. La Protezione Civile ha donato 5 ventilatori polmonari per terapia intensiva a pressione negativa che verranno collaudati nelle ultime verifiche.

Sono quelli consegnati qualche giorno da dall'Organizzazione Volontari Protezione Civile di Sambuca che li hanno prelevati dall'aeroporto di Boccadifalco, a Palermo. Ideati inoltre percorsi diversificati così che non ci sia mistione tra pazienti; sono stati chiusi varchi per separare la tenda per una prima valutazione, l'area triage e il pronto soccorso dell'ospedale.

