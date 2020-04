Ospedale di Canicattì, donato un ventilatore polmonare

Il Rotary Club di Canicattì ha consegnato all'Ospedale «Barone Lombardo« un ventilatore polmonare. L'idea di donare il macchinario è stata proposta dal presidente del Rotary Club, Salvatore Russo.

"L'affannosa ricerca dello strumento medico - dice Russo -e la selezione del modello, che è costato circa 6.500 euro, interamente acquistato con i fondi del club, è stata effettuata con i pareri dei medici soci: Giuseppe Greco, Rosario Pascale, Vincenzo Asti, Sebastiano Valfrè, Emanuela Ferrera, Giuseppe Grillo, Rino Restivo e Giuseppe Vasco. I soci del club si sono immediatamente convinti che in questo momento tragico per la storia del nostro Paese, bisognava dare ulteriore concreta prova dello spirito di servizio che contraddistingue la mission del Rotary - aggiunge Russo - e si sono trovati tutti concordi nel rinunciare alla dotazione di tesoreria esistente per uno scopo sanitario ed umanitario prioritario".

