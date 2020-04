Femminicidio di Furci, a Favara una panchina rossa per Lorena

Una panchina rossa in piazza Cavour, a Favara, per ricordare Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina uccisa dal suo compagno nella loro abitazione di Furci Siculo, nel Messinese. E' la proposta fatta all'amministrazione comunale dall'università della terza età «Empedocle». Ed è solo una delle tante iniziative in memoria della ragazza promosse dalla comunità favarese rimasta coinvolta dall'omicidio della sua concittadina.

La notizia completa nell'articolo di Umberto Re nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

