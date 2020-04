Tre nuovi contagi in provincia di Agrigento: tra i positivi un'anziana morta

Tre nuovi casi, e un sospetto, a Porto Empedocle (dove si è arrivati a 5 contagiati), un test positivo in più a Ribera che è salita ad 8 infetti da Covid-19 e un tampone - fatto post mortem - che ha dato esito positivo per una 92enne di Favara. Ieri, stando ai dati forniti dall'Asp, risultavano esserci 5 casi in più - 94 al posto dei precedenti 89 - per l'Agrigentino.

Salito ad 11, due in più rispetto alle precedenti 24 ore, anche il numero dei morti. Fra queste vittime verosimilmente rientra anche la 92enne di Favara che è deceduta, all'ospedale di Agrigento, lo scorso 2 aprile. Il tampone è stato effettuato post mortem e l'esito è arrivato soltanto ieri.

