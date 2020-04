A Ribera le uscite per la spesa in ordine alfabetico funzionano

Sembra funzionare l'iniziativa avviata dal sindaco di Ribera di seguire l'ordine alfabetico per uscire di casa e fare la spesa. L'ordinanza prevede che il lunedì possono recarsi nei supermercati solo persone il cui cognome inizia con le lettere A e B, il martedì quelli con i cognomi che iniziano con le lettere C e D e così via fino a sabato.

Ieri è stato il primo giorno di sperimentazione e, dai riscontri della polizia municipale, il provvedimento sembra dare i suoi primi effetti positivi. Come riporta un articolo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia, su 30 persone controllate ieri tutte avevano come iniziali del cognome le lettere A e B e in effetti è stato registrato un minor numero di persone per strada.

