Quattro nuovi contagi nell'Agrigentino, c'è anche una mamma col suo bimbo

Una donna di 68 anni di Agrigento è stata ricoverata a Malattie Infettive dell'ospedale di Partinico, mentre una mamma con il suo bimbo di 5 anni, entrambi di Palma di Montechiaro, sono risultati positivi al tampone rino-faringeo per il Covid-19. Accertato anche un caso - è il primo per il paese - a Campobello di Licata.

Per l'Asp di Agrigento, ieri sera, c'erano - su 1.408 tamponi eseguiti - 89 contagiati. Quattro in più rispetto a 24 ore prima. Per la Regione - il dato, aggiornato alle ore 17, è stato trasmesso all'unità di crisi nazionale - Agrigento aveva invece già sfondato il tetto delle 100 unità: 104 attualmente positivi, 2 guariti e 1 deceduto. Tradotto, per la Regione, i casi agrigentini fino ad ora registratisi sono 107.

