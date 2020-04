Migranti, a Lampedusa sbarcano in 20: rimarranno tutti in isolamento

Sono sbarcati a Lampedusa circa 20 migranti probabilmente di origine tunisina. Sono giunti direttamente al molo commerciale dell'isola a bordo di una piccola imbarcazione e sono stati subito bloccati e portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove dovranno rimanere in isolamento.

Tra di loro ci sono anche 11 donne, due delle quali in stato di gravidanza. "Ho immediatamente firmato una ordinanza sindacale che prevede che tutte le persone sbarcate siano direttamente trasferite dal Molo Favaloro, dove sono state assistite da personale fornito di dispositivi di protezione individuale così come previsto dalle norme sul Coronavirus, all'interno del Centro di Accoglienza, dove resteranno in condizione di quarantena senza dunque potersi mai allontanare dalla struttura", ha detto il sindaco dell'isola Totò Martello.

"Sarà attivo un servizio di controllo - ha spiegato - per fare in modo che nessuno esca dal centro, e verrà effettuato un costante monitoraggio dal punto di vista sanitario".

