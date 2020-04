Canicattì, montata la tenda per i tamponi

All'ospedale civile «Barone Lombardo» di Canicattì è sempre corsa contro il tempo per non farsi cogliere in preparati in vista dell'atteso picco dei contagi previsto dai più per la parte centrale del mese di aprile. Si lavora su più fronti senza perdere di vista gli accorgimenti, anche i più elementari, per scongiurare nuove occasioni di contagio.

Tra questi il montaggio di una tenda della protezione civile all'esterno dell'ospedale »Barone Lombardo” che servirà ad alleggerire ancora di più la pressione dell'utenza sulla struttura sanitaria. La struttura mobile sta servendo e servirà per effettuare i tamponi sugli esterni all'ospedale.

Quanti hanno necessità di effettuare il test per il Covid-19 potranno recarsi nel posteggio esterno alla struttura ospedaliera dove è stata montata la tenda. Altro intervento strutturale pensato dal direttore sanitario dell'ospedale di Canicattì, Giuseppe Augello, la divisione del pronto soccorso da quello che era una volta l'area Triage.

