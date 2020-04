Coronavirus nell'Agrigentino, rallentano i contagi ma due casi in più a Palma e Sciacca

Rallentano i contagi di coronavirus nella provincia di Agrigento ma, nonostante ciò, sono risultati positivi due tamponi, uno a Sciacca e uno a Palma di Montechiaro.

È di Palma un giovane non domiciliato in città al momento e, stando alla ricostruzione epidemiologica, non vi ha fatto ritorno dallo scorso gennaio. Il sindaco ha comunque richiesto all'Asp ulteriori accertamenti. Un altro ragazzo è risultato positivo a Sciacca ma non avrebbe avuto alcun contatto con l'ospedale «Giovanni Paolo II».

