Cimitero di Sciacca, via libera alla costruzione di nuove tombe

Si sblocca il rilascio delle autorizzazioni per realizzare cappelle gentilizie, ma anche loculi al cimitero di Sciacca. Mentre per i loculi delle confraternite c'è una verifica in corso che riguarda le altezze delle strutture per quanto riguarda le altre costruzioni si potrà procedere con maggiore celerità, superato il momento attuale e l'emergenza Coronavirus.

Adesso i privati avranno sei mesi di tempo per presentare il progetto. Per le cappelle gentilizie se ne realizzeranno 20 e poi 73 edicole e una ventina dei sarcofaghi. Per quanto riguarda le tombe il campo è molto ampio, ma le richieste sono limitate.

Per stipulare i contratti bisogna essere in regola sotto ogni aspetto ed è prevista una verifica anche da parte dell'ufficio di ragioneria. La vicenda è seguita dall'assessore comunale Roberto Lo Cicero che parla, per quanto riguarda le cappelle, di «concessioni già rilasciate»

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE