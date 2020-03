Impennata di casi nell'Agrigentino, altri sette risultati positivi al Covid-19

Due nuovi casi ad Agrigento, 1 a Raffadali, 1 a Palma di Montechiaro, 1 a Porto Empedocle, 1 a Caltabellotta e un altro positivo a Sciacca che ha raggiunto quota 20.

Il bollettino ieri mattina per l'Asp (report aggiornato alle ore 19 di sabato), dava complessivi 62 infetti da Covid-19. Ma il dato (aggiornato alle ore 17 di ieri) che la Regione Sicilia ha comunicato all'unità di crisi nazionale, per l'Agrigentino, riportava 75 casi. Ben 20 in più rispetto a 24 ore prima. Per la Protezione civile invece sono 78 i positivi. Numeri che oscillano ma che confermano comunque l'impennata nel territorio dell'Agrigentino.

