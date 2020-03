Emergenza Coronavirus, a Porto Empedocle i carabinieri portano farmaci ad una donna

Carabinieri nella doppia veste in provincia di Agrigento, così come in varie parti d'Italia. Da un alto, sono per strada in attività di repressione e controllo durante l'emergenza Coronavirus e dall'altro, aiutano la popolazione in difficoltà.

A Porto Empedocle, una donna sola in casa, con problemi di deambulazione, non sapendo come poter andare a comprare i farmaci necessari, ha deciso di chiedere aiuto al 112. Dopo una breve conversazione con il militare centralinista che si è sincerato prima di tutto delle sue condizioni di salute, è intervenuto il Comandante che si è recato subito in farmacia, ha preso quanto necessario e portato i farmaci alla signora.

A Favara invece, una donna anziana, sempre sola nella sua abitazione, si è ritrovata la casa allagata a causa di un tubo rotto. Dopo una telefonata ai Carabinieri, è subito accorsa una pattuglia che ha interrotto l’erogazione dell’acqua aiutando la donna e chiamando un tecnico per la riparazione.

