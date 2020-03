A Porto Empedocle le disposizioni governative per contrastare il coronavirus non hanno il risultato sperato. Sono già 48 le persone denunciate dai carabinieri per aver partecipato a un corteo funebre per le strade della città.

Nonostante il divieto di celebrare funerale o matrimoni, in massa hanno deciso di recarsi al funerale, ignorando il decreto vigente. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti.

