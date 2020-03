Il consorzio Tre Sorgenti dovrà cedere reti e impianti a Girgenti Acque

Verso la consegna delle reti e degli impianti idrici del Consorzio acquedottistico «Tre Sorgenti» a Girgenti acque. Il commissario regionale, nominato dall'assessore all'Energia, Salvatore Lanza, va avanti per la sua strada ed ha attivato le procedure per concludere il passaggio.

Quando si è insediato presso la struttura di largo Verri a Canicattì, il funzionario ha chiesto agli uffici una dettagliata relazione che riassumesse tutti i passaggi ed il carteggio di corrispondenza con l'Ati idrico.

Il report è stato elaborato e sono stati evidenziati alcuni aspetti che riguardano appunto il transito al gestore unico provinciale. "Ci sono degli aspetti che non possono trascurarsi in sede di consegna degli impianti - si legge nella relazione. Contestualmente deve avvenire il transito dei 6 dipendenti all'Ati. Se ciò non avvenisse contemporaneamente si creerebbe un danno ai dipendenti con quasi certe azioni legali, oltre che un onere a carico dei Comuni consorziati".

