Coronavirus, medico agrigentino dato per morto: "Avviso tutti, sono ancora vivo"

Un caso di omonimia, l'errata pubblicazione di una foto, la notizia di una morta diffusa senza fare le corrette verifiche. A farne le spese è stato il dottor Rosario Lupo, primario dell’unità di Ortopedia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il medico è stato dato per morto a causa del Covid-19 e ha dovuto smentire la notizia. "Mi preme sottolineare ai miei cari, ai miei amici, ai miei colleghi e ai miei pazienti che sono vivo, in perfetta salute e sono al lavoro".

"Durante un tg nazionale - spiega Lupo - nel raccontare della morte di un mio omonimo, è stata utilizzata la mia foto, probabilmente rintracciata maldestramente sui social. Da quel momento il mio telefono e quello della mia abitazione non hanno smesso di squillare a causa della falsa notizia indirettamente diffusa insieme alla mia immagine, creando tra l’altro uno stato di apprensione in coloro che mi conoscono. Non avrei mai pensato in vita mia di dover rilasciare una dichiarazione di questo tipo, ma sono costretto: avviso tutti, sono ancora vivo".

