Appello dei sindaci per 300 tamponi nell'Agrigentino, la Caritas: il cibo inizia a scarseggiare

«Sono triplicate in pochi giorni le richieste di generi alimentari alla Caritas». È Luciano Sciortino, che guida a Sciacca il gruppo Caritas della parrocchia della Perriera, a lanciare l'allarme.

Le strutture della Caritas parrocchiale sono messe a dura prova in questi giorni. «Noi assistiamo un'ottantina di famiglie - dice Luciano Sciortino - ma adesso il numero di richieste si è triplicato e non possiamo reggere tanto in queste condizioni. Vengono sollecitate maggiormente quelle strutture che sono in convenzione con il Banco Alimentare. Noi facciamo quello che possiamo, ma è una situazione molto difficile da sostenere. Molte famiglie sono sostenute da gente che lavora in nero e che in questo periodo non percepisce nulla».

I volontari che portano farmaci e generi alimentari nelle case di anziani e ammalati vedono crescono sempre più il numero di richieste. «Riceviamo centinaia di chiamate al giorno e siamo in difficoltà - dice Calogero Catanzaro - e abbiamo qualche difficoltà a smaltirle nonostante un lavoro che inizia la mattina alle 8 e finisce la sera anche alle 23».

