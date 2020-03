Dalla giovane mamma allo chef: le storie degli agrigentini bloccati all'estero

Dalla giovane mamma di Ribera, bloccata in Tunisia con la figlioletta di 4 anni, allo chef di Porto Empedocle, Gerlando Cappello, che invece si trova ad Antigua, un'isola dei Caraibi. Sono solo alcuni degli agrigentini rimasti bloccati all'estero dall'emergenza coronavirus e che non riescono a fare rientro in Italia. A raccontarle un articolo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia.

«Sono rimasta bloccata in Tunisia con mia figlia di 4 anni, faccio un appello al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: ci aiuti a rientrare in Sicilia». Lo dice in un video inviato da Tunisi tramite whatsapp la giovane Adriana Sedita di Ribera.

