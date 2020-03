Dal Nord ad Agrigento, cresce il numero di chi è in isolamento volontario

Altri due agrigentini si sono autodenunciati alla polizia municipale. Anche loro dopo essere rientrati dal Nord Italia, ieri mattina, hanno chiamato il comando dei vigili urbani - che è coordinato dal comandante Cosimo Antonica - e hanno riferito d'essere rientrati nella città d'origine.

Entrambi si sono messi in isolamento nelle rispettive abitazioni, ma uno dei due ha chiesto - in particolare - di essere monitorato a livello sanitario. Di fatto, è stata chiesta la collaborazione della Protezione civile. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto di estrema prudenza o se l'agrigentino magari non sta particolarmente bene. L'esodo dal Nord verso casa, in tutte queste settimane, non si è fermato.

